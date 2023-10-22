​В чешском чемпионате установили абсолютный рекорд - 14 голов за матч высшей лиги

Очень результативным оказался матч двенадцатого тура чешского чемпионата, в котором сошлись «Млада Болеслав» и «Злин». «Млада» выиграла со счетом, который нечасто увидишь и в хоккее - 9:5.

Четырнадцать голов за матч стали абсолютным рекордом в высшей лиге чешского чемпионата - ранее за матч высшей лиги никогда не забивалось более десяти мячей.

Также «Млада» стала второй командой в истории высшей лиги чешского чемпионата, забившей девять мячей за матч. Первой в 1995 году была пражская «Славия». Она, к слову, вместе со «Спартой» лидирует в турнирной таблице чемпионата.