В Чехии 16 футболистов за минуту получили жёлтые карточки

Уникальный случай произошёл в одном из низших дивизионов Чехии. Футболисты клуба «Сокол» из города Упоглава получили сразу 16 жёлтых карточек за минуту. Это случилось после того, как в гостевом матче против «Сокола» из Либохованы их команда забила гол, проигрывая 0:6.

«Мы проигрываем почти все матчи. И кто‑то в раздевалке сказал, что если мы забьем гол сегодня хоть один раз, то все снимем футболки», - говорит TN.cz игрок прославившейся на весь мир команды Войтех Горки. В итоге матч завершился со счётом 6:2.

Как уточняет телеграм-канал «Первый спорт», произошедшее является антирекордом по числу полученных жёлтых карточек для команды за одну минуту.