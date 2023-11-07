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В Чехии 16 футболистов за минуту получили жёлтые карточки

07 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать

Уникальный случай произошёл в одном из низших дивизионов Чехии. Футболисты клуба «Сокол» из города Упоглава получили сразу 16 жёлтых карточек за минуту. Это случилось после того, как в гостевом матче против «Сокола» из Либохованы их команда забила гол, проигрывая 0:6.

«Мы проигрываем почти все матчи. И кто‑то в раздевалке сказал, что если мы забьем гол сегодня хоть один раз, то все снимем футболки», - говорит TN.cz игрок прославившейся на весь мир команды Войтех Горки. В итоге матч завершился со счётом 6:2.

Как уточняет телеграм-канал «Первый спорт», произошедшее является антирекордом по числу полученных жёлтых карточек для команды за одну минуту.

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Евро-Футбол.Ру,
Войтех Горки Сокол Упоглава
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