Чешский нападающий Томаш Чванчара перешёл из пражской «Спарты» в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом на своём официальном сайте сообщил немецкий клуб.

Контракт с 22-летним футболистом был заключен на пять лет, чешский клуб за этот трансфер заработает 10,5 миллионов евро.

«Здесь здорово. «Боруссия-Парк» - фантастический стадион. Мне не терпится присоединиться к тренировкам, играть здесь и забивать голы», - прокомментировал Чванчара ситуацию.

В 30 матчах прошлого сезона игрок забил 15 голов и сделал пять результативных передач, а «Спарта» в свою очередь сумела выиграть национальный чемпионат.