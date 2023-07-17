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Чванчара перебрался из «Спарты» в «Боруссию» Мёнхенгладбах официально

17 Июля 2023 • 08:24 Комментировать

Чешский нападающий Томаш Чванчара перешёл из пражской «Спарты» в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом на своём официальном сайте сообщил немецкий клуб.

Контракт с 22-летним футболистом был заключен на пять лет, чешский клуб за этот трансфер заработает 10,5 миллионов евро.

«Здесь здорово. «Боруссия-Парк» - фантастический стадион. Мне не терпится присоединиться к тренировкам, играть здесь и забивать голы», - прокомментировал Чванчара ситуацию.

В 30 матчах прошлого сезона игрок забил 15 голов и сделал пять результативных передач, а «Спарта» в свою очередь сумела выиграть национальный чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Спарта Прага трансферы футбола - лето 2023 Томаш Чванчара
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