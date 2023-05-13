Столичный «Локомотив» в своих соцсетях объявил об окончательном уходе из клуба чешского форварда Яна Кухты в пражскую «Спарту».

Уточняется, что в чешском клубе воспользовались правом выкупа игрока. Этот пункт был прописан в арендном соглашении, заключённом между клубами.

«Условия сделки устроили обе стороны, а в случае дальнейшей продажи Кухты мы получим дополнительную выплату с суммы трансфера», - отметили в «Локомотиве», пожелав чешскому форварду удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что Кухта стал игроком «железнодорожников» зимой 2022 года. За клуб он сыграл 11 матчей, в которых трижды забил и дважды отметился ассистом. Летом прошлого года нападающий отправился на родину на правах аренды.