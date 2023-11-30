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​Павел Недвед может получить высокую должность в чешской федерации футбола

30 Ноября 2023 • 04:28 Комментировать

Не секрет, что чешский футбол в последнее время находится в определенном кризисе, сборная Чехии перестала играть ту роль, которую она играла в европейском футболе некогда, когда даже добиралась до финала чемпионата Европы.

Это означает неизбежные перемены руководящей структуре чешского футбола. Одним из самых интересных новых назначений может стать Павел Недвед, который покинул ранее туринский «Ювентус» после очередного скандала с клубом.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, бывший обладатель «Золотого мяча» может получить должность спортивного директора чешской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Павел Недвед
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