Пражская «Спарта» в 37-й раз стала чемпионом Чехии

Пражская «Спарта» в 37-й раз в своей клубной истории стала чемпионом Чехии. Минувшим вечером столичный клуб сыграл вничью (0:0) с клубом «Словацко» - этого хватило, чтобы стать чемпионом страны за один тур до финиша первенства.

Отметим, что ближайшим преследователем «Спарты» в чемпионской гонке была «Славия», этот клуб также базируется в столице Чехии Праге. Разрыв между командами в турнирной таблице составляет три очка, у «Спарты» - 78 баллов, у «Славии» - 75. Сильно ниже третья команда чемпионата – «Виктория» из города Пльзень, 58 баллов.

Командам в рамках чешского первенства осталось сыграть по матчу, в последнем туре «Спарта» сыграет с «Викторией», однако результат матча не повлияет на турнирные расклады.