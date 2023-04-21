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Сделавшего «каминг-аут» чешского футболиста поймали в наркотическом опьянении за рулём

21 Апреля 2023 • 10:08 Комментировать

Не так давно чешский футболист Якуб Янкто сделал то, что называется «каминг-аутом» - признался в своей нетрадиционной ориентации. После этого в Европе принялись нахваливать его, но вот незадача, сейчас подоспела совсем другая новость, которая выставляет его в совсем нехорошем свете.

Бывший игрок «Удинезе» и «Сампдории» был пойман в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля в Праге. И теперь пражская «Спарта», сообщает blesk.cz, отстранила игрока от выступлений на неопределенное время.

И теперь очень интересно, будут ли столь же информативны те издания, которые с восторгом описывали его «каминг-аут» и ставили в пример «несознательным». Потому что вождение «под наркотой» - это совсем не тот пример. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Якуб Янкто
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