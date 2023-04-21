Сделавшего «каминг-аут» чешского футболиста поймали в наркотическом опьянении за рулём

Не так давно чешский футболист Якуб Янкто сделал то, что называется «каминг-аутом» - признался в своей нетрадиционной ориентации. После этого в Европе принялись нахваливать его, но вот незадача, сейчас подоспела совсем другая новость, которая выставляет его в совсем нехорошем свете.

Бывший игрок «Удинезе» и «Сампдории» был пойман в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля в Праге. И теперь пражская «Спарта», сообщает blesk.cz, отстранила игрока от выступлений на неопределенное время.

И теперь очень интересно, будут ли столь же информативны те издания, которые с восторгом описывали его «каминг-аут» и ставили в пример «несознательным». Потому что вождение «под наркотой» - это совсем не тот пример.