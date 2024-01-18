«Бенфика» отдаст Юрасека в аренду в «Хоффенхайм»

Лиссабонская «Бенфика» отдаст защитника сборной Чехии Давида Юрасека в аренду немецкому «Хоффенхайму», представителю Бундеслиги. Об этом сообщает Фабрицио Романо, подтверждая сделку.

Аренда Юрасека будет включать право необязательного выкупа, при желании «Хоффенхайм» сможет в конце сезона выкупить игрока у «орлов» за сумму в 12 млн евро.

Юрасек перебрался в «Бенфику» лишь летом 2023 года, его прежним клубом была пражская «Славия». Правда, достаточного количества игровой практики чех в Португалии не получил – он сыграл лишь в 10 матчах из всех возможных и не отметился голевыми действиями.