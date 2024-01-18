Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бенфика» отдаст Юрасека в аренду в «Хоффенхайм»

18 Января 2024 • 20:55 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» отдаст защитника сборной Чехии Давида Юрасека в аренду немецкому «Хоффенхайму», представителю Бундеслиги. Об этом сообщает Фабрицио Романо, подтверждая сделку.

Аренда Юрасека будет включать право необязательного выкупа, при желании «Хоффенхайм» сможет в конце сезона выкупить игрока у «орлов» за сумму в 12 млн евро.

Юрасек перебрался в «Бенфику» лишь летом 2023 года, его прежним клубом была пражская «Славия». Правда, достаточного количества игровой практики чех в Португалии не получил – он сыграл лишь в 10 матчах из всех возможных и не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Хоффенхайм Давид Юрасек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
20:55 · Германия. Бундеслига
«Бенфика» отдаст Юрасека в аренду в «Хоффенхайм»
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один гранд АПЛ интересуется де Лигтом
19:22 · Германия. Бундеслига
Вирц – игрок декабря в Бундеслиге официально
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Из «Спартака» может уйти легионер слухи
17:05 · Германия. Бундеслига
Матч 18-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Унионом» будет перенесён
15:58 · Германия. Бундеслига
Нойер – о матче с «Вердером»: «Важно не терять ни одного очка»
14:49 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» усилился нападающим из Бундеслиги официально
14:47 · Германия. Бундеслига
Кейн сыграл в гольф с партнёрами по «Баварии»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно будущее Гирасси, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Милан»
01:48 · Германия. Бундеслига
​Шустер: «Франц всегда был моим идолом»
00:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»
17 Января
23:24 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил отсутствие Дайера на тренировках
20:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Дженоа»: «Бавария» предлагала за Дрэгушина больше, чем «Тоттенхэм»
18:59 · Германия. Бундеслига
​Киммих снова стал отцом – он возобновит тренировки в пятницу
18:39 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о возможном трансфере Мукиэле
Все новости
Рекомендуем