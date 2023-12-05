​Ихаттарен отыскал себе команду в Чехии

Свет в конце туннеля зажегся для нидерландского нападающего Мохамеда Ихаттарена - талантливый, но бедовой игрок нашел себе новую команду, он будет играть за пражскую «Славию». Соглашение с ним чехи заключили осторожно, пока на один сезон - но с возможностью продления сразу еще на три.

Расчет на то, что если Ихаттарену удастся изгнать «шайтана» из своей жизни, из него может быть толк - так полагают в Праге. Смогут посмотреть на него в деле и широкие массы болельщиков, ведь «Славия» выступает в Лиге Европы и впереди ей предстоит еще как минимум один матч против итальянской «Ромы».