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Фанаты «Славии» проиграли дерби и разгромили... туалет на стадионе «Спарты»

17 Мая 2023 • 17:05 Комментировать
Спарта Прага
3:2
Славия Прага
окончен

Драматично обернулся для пражской «Славии» матч с главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул - «Спартой», также из Праги. «Славия» дважды отыгрывалась, но в добавленное арбитром время получила гол с пенальти, проиграв.

Это так раздосадовало поклонников «Славии», что свою досаду они решили выместить в туалете, разгромив там все раковины и унитазы. Такое поведение шокировало и пристыдило, прежде всего, самих футболистов и руководство «Славии»:

- Это совершенно недопустимо. Мы готовы оплатить весь ущерб, уже сообщили об этом представителям соперника, - заявил президент клуба Ярослав Тврдик.

В чешском чемпионате остаются три тура. Отставание «Славии» от «Спарты» составляет пять очков. 

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