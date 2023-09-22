Лучшим игроком недели Лиги Европы стал чех, забивший дубль команде Кокорина

Лучшим игроком недели в текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА стал нападающий пражской «Спарты» Ладислав Крейчи, делится официальный портал УЕФА.

Футболисту в минувшем матче против кипрского «Ариса» удалось оформить дубль, в итоге столичная чешская команда оформила волевую победу – 3:2. Отметим, что в этом матче отличился и россиянин Александр Кокорин, реализовавший 11-метровый удар.

Отметим, что пражский клуб выступает в квартете С вместе с испанским «Бетисом» и шотландским «Рейнджерс».

Напомним, ранее был назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.