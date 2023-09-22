Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Лучшим игроком недели Лиги Европы стал чех, забивший дубль команде Кокорина

22 Сентября 2023 • 18:26 Комментировать

Лучшим игроком недели в текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА стал нападающий пражской «Спарты» Ладислав Крейчи, делится официальный портал УЕФА.

Футболисту в минувшем матче против кипрского «Ариса» удалось оформить дубль, в итоге столичная чешская команда оформила волевую победу – 3:2. Отметим, что в этом матче отличился и россиянин Александр Кокорин, реализовавший 11-метровый удар.

Отметим, что пражский клуб выступает в квартете С вместе с испанским «Бетисом» и шотландским «Рейнджерс».

Напомним, ранее был назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Ладислав Крейчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
18:26 · Лига Европы
Лучшим игроком недели Лиги Европы стал чех, забивший дубль команде Кокорина
12:53 · Лига Европы
Игрок «Брайтона» Марч: «Сложно победить, если пропускаешь трижды»
12:32 · Лига Европы
Тренер «Ариса» Шпилевский: Я ждал от Кокорина большего в первой половине матча против «Спарты»
10:09 · Лига Европы
Де Дзерби прокомментировал неожиданное поражение «Брайтона» в Лиге Европы
09:02 · Лига Европы
Клопп стал рекордсменом «Ливерпуля»
08:53 · Лига Европы
Гравенберх оценил свою игру за «Ливерпуль» в матче Лиги Европы
08:44 · Лига Европы
Моуринью поделился мнением об игре Лукаку
08:17 · Испания. Ла Лига
Бельерин: «Бетису» важно начать побеждать» 1
07:49 · Лига Европы
Оуэн оценил старт «Ливерпуля» в Лиге Европы
07:29 · Лига Европы
Жиго подвёл итоги матча «Аякс» - «Марсель»
01:49 · Лига Европы
Кудус: «Чувствую себя как в семье»
01:15 · Лига Европы
​Мойес: «Очень доволен Кудусом»
00:20 · Лига Европы
​Салах нагнал Анри по количеству голов для за английские клубы в еврокубках
21 Сентября
23:58 · Лига Европы
Кокорин забил за «Арис», но его команда всё же проиграла «Спарте»
23:54 · Лига Европы
Алексей Миранчук помог «Аталанте» разобраться с «Ракувом» 1
Все новости
Рекомендуем