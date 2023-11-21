Сборная Молдовы осталась в шаге от Евро, не сумев удивить Чехию

Сборная Молдовы впервые в своей истории имела реальный шанс пробиться на крупный международный турнир. Для этого нужно было обыграть на выезде Чехию. Вадм Раца в дебюте зарядил под перекладину - парировано. Давид Доудера ответил точной попыткой с острого угла, тот же результат. Но тут же он убежал один на один и метко пробил в дальний угол - 1:0.

В начале второго тайма Владислав Бабогло получил вторую желтую карточку и осложнил задачу для Молдовы. На 72-й минуте навес с угла поля, и Томаш Хори снял все вопросы ударом головой - 2:0. Томаш Соучек ударом с 15 метров поставил точку - 3:0.

Сборная Чехии вышла на Евро-2024, молдаване - четвертые.