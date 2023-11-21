Сборная Молдовы осталась в шаге от Евро, не сумев удивить Чехию

Сборная Молдовы впервые в своей истории имела реальный шанс пробиться на крупный международный турнир. Для этого нужно было обыграть на выезде Чехию. Вадм Раца в дебюте зарядил под перекладину - парировано. Давид Доудера ответил точной попыткой с острого угла, тот же результат. Но тут же он убежал один на один и метко пробил в дальний угол - 1:0.
В начале второго тайма Владислав Бабогло получил вторую желтую карточку и осложнил задачу для Молдовы. На 72-й минуте навес с угла поля, и Томаш Хори снял все вопросы ударом головой - 2:0. Томаш Соучек ударом с 15 метров поставил точку - 3:0.
Сборная Чехии вышла на Евро-2024, молдаване - четвертые.
Протокол игры
|(1:0) Доудера Давид14'
|(2:0) Хори Томаш72'
|(3:0) Соучек Томаш90'
Штанек Йиндрих•Витик Мартин•Зима Давид•Голеш Томаш•Масопуст Лукаш•Доудера Давид•Соучек Томаш•Садилек Михал58' (Кушей Васил (58') • 90'Провод Лукас77' (Лингр Ондржей (77') •Хори Томаш85' (Хитил Моймир (85') •Гложек Адам58' (Крал Алекс (58')
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав 47'• 55'Посмак Вячеслав• 45'Ревенко Иоан-Кэлин 24'46' (Домашкан Виталий (46') •Рябчук Олег•Постолаки Вирджилиу•Раца Вадим78' (Штиня Виктор (78') • 90'Каймаков Михаил 30'59' (Плэтикэ Михаил (59') •Моцпан Никита46' (Кожокару Максим (46') •Николаеску Йон65' (Кожокарь Серафим (65')
20 ноября. Стадион "Андрув".
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