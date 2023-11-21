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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Молдовы осталась в шаге от Евро, не сумев удивить Чехию

21 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Чехия
3:0
Молдова
окончен

Сборная Молдовы впервые в своей истории имела реальный шанс пробиться на крупный международный турнир. Для этого нужно было обыграть на выезде Чехию. Вадм Раца в дебюте зарядил под перекладину -  парировано. Давид Доудера ответил точной попыткой с острого угла, тот же результат. Но тут же он убежал один на один и метко пробил в дальний угол - 1:0.

В начале второго тайма Владислав Бабогло получил вторую желтую карточку и осложнил задачу для Молдовы. На 72-й минуте навес с угла поля, и Томаш Хори снял все вопросы ударом головой - 2:0. Томаш Соучек ударом с 15 метров поставил точку - 3:0.

Сборная Чехии вышла на Евро-2024, молдаване - четвертые.

Протокол игры  
Чехия3:0Молдова
(1:0) Доудера Давид14'  
(2:0) Хори Томаш72'  
(3:0) Соучек Томаш90'  
Штанек ЙиндрихВитик МартинЗима ДавидГолеш ТомашМасопуст ЛукашДоудера ДавидСоучек ТомашСадилек Михал 58' (Кушей Васил ( 58'  90') Провод Лукас 77' (Лингр Ондржей ( 77') Хори Томаш 85' (Хитил Моймир ( 85') Гложек Адам 58' (Крал Алекс ( 58')
Запасные: Журасек ДавидЧванчара ТомашЧерны ВацлавСтронати ПатрициоМандоус АлешКоварж Матей
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло Владислав  47'  55'Посмак Вячеслав  45'Ревенко Иоан-Кэлин  24' 46' (Домашкан Виталий ( 46') Рябчук ОлегПостолаки ВирджилиуРаца Вадим 78' (Штиня Виктор ( 78'  90') Каймаков Михаил  30' 59' (Плэтикэ Михаил ( 59') Моцпан Никита 46' (Кожокару Максим ( 46') Николаеску Йон 65' (Кожокарь Серафим ( 65')
Запасные: Чеботарь НиколайАврам КристианПлэтикэ СергиуБолохан ВадимМарандич ДенисБогачук ВикторЖардан Ион
20 ноября. Стадион "Андрув".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Молдовы

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