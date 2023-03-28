Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси произнёс трогательную речь

28 Марта 2023 • 15:49 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси на торжественном вечере КОНМЕБОЛ высказался о своих достижениях в футболе.

Напомним, что Месси подарили копии трофеев, которые он выиграл со сборной Аргентины в последние годы. Кроме того, в музее КОНМЕБОЛ в честь Лионеля установят статую, которую уже представили.

«Я никогда не мечтал и не думал об этом. Моя мечта состояла в том, чтобы наслаждаться тем, что я любил, когда был маленьким. У меня был очень долгий путь, в котором было много решений и поражений, но я всегда смотрел вперёд и хотел добиться триумфа, победы. Думаю, что это самое главное – бороться за свои мечты, за то, что всё возможно, и получать удовольствие от прекрасной игры», - сказал Месси.

В МЛС придумали хитрый план по подписанию Месси – он вас удивит

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.03.23 в 19:00
Грузия Грузия
Норвегия Норвегия
3.80 3.35 2.10
Видео
28.03.23 в 21:45
Турция Турция
Хорватия Хорватия
3.00 3.30 2.49
Видео
28.03.23 в 21:45
Шотландия Шотландия
Испания Испания
5.20 3.75 1.73
Видео
28.03.23 в 21:45
Косово
Андорра Андорра
1.33 5.20 11.00
Видео
28.03.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Израиль Израиль
1.70 3.75 5.40
Видео
28.03.23 в 21:45
Уэльс Уэльс
Латвия Латвия
1.17 7.40 20.00
Видео
28.03.23 в 21:45
Румыния Румыния
Беларусь Беларусь
1.80 3.55 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Марта
14:03 · Аргентина
Статую Месси установят рядом со статуями Марадоны и Пеле
13:41 · Франция. Лига 1
Месси оскорбил Вегхорста после матча ЧМ-22: раскрыта полная версия ситуации
12:51 · Чемпионат мира 2026
Де Пауль: «Месси дарит нам спокойствие»
27 Марта
20:02 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: «Мне приятно играть с Месси»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Аргентина возглавит рейтинг ФИФА
26 Марта
00:41 · Чемпионат мира 2026
Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам 1
25 Марта
22:15 · Чемпионат мира 2026
Германия - Перу: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:24 · Чемпионат мира 2026
​Базу сборной Аргентины переименовали в честь Месси
08:08 · Чемпионат мира 2026
Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции
24 Марта
07:46 · Франция. Лига 1
Месси забил 800-й гол в карьере
23 Марта
00:57 · Чемпионат мира 2026
Григорян: «Наслышан, что Галенои очень хороший мотиватор»
22 Марта
23:21 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии назначит нового тренера до июня
10:57 · Чемпионат мира 2026
Скалони — о награде лучшему тренеру: «Я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти»
08:46 · Чемпионат мира 2026
В сборной Аргентины хотят сохранить Месси до ЧМ-2026
00:10 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу» 1
Все новости
Рекомендуем