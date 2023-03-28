Месси произнёс трогательную речь

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси на торжественном вечере КОНМЕБОЛ высказался о своих достижениях в футболе.

Напомним, что Месси подарили копии трофеев, которые он выиграл со сборной Аргентины в последние годы. Кроме того, в музее КОНМЕБОЛ в честь Лионеля установят статую, которую уже представили.

«Я никогда не мечтал и не думал об этом. Моя мечта состояла в том, чтобы наслаждаться тем, что я любил, когда был маленьким. У меня был очень долгий путь, в котором было много решений и поражений, но я всегда смотрел вперёд и хотел добиться триумфа, победы. Думаю, что это самое главное – бороться за свои мечты, за то, что всё возможно, и получать удовольствие от прекрасной игры», - сказал Месси.

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