Слухи продолжают связывать Лионеля Месси с МЛС. Однако в заокеанской лиге действуют строгие лимиты по заработной плате, поэтому самостоятельно обеспечить контракт с Месси не способен ни один из клубов. Впрочем, в МЛС придумали хитрый план, о котором на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Так, на недавней встрече представители клубов согласились взять на себя часть оплаты звёздного аргентинца. Суть идеи в том, что зарплату Месси возьмут на себя все клубы МЛС, а футболист сам выберет, где ему играть.

Этот план не может не удивлять, ведь платить Месси будут в том числе клубы, которым он будет – наверняка будет – забивать голы. Впрочем, у этих клубов тоже есть интерес, ведь приезд Лионеля в МЛС позволит резко повысить доходы, в том числе доходы с телевизионных прав.

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