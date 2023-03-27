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Чемпионат Франции. Лига 1

В МЛС придумали хитрый план по подписанию Месси – он вас удивит слухи

27 Марта 2023 • 13:59 Комментировать

Слухи продолжают связывать Лионеля Месси с МЛС. Однако в заокеанской лиге действуют строгие лимиты по заработной плате, поэтому самостоятельно обеспечить контракт с Месси не способен ни один из клубов. Впрочем, в МЛС придумали хитрый план, о котором на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Так, на недавней встрече представители клубов согласились взять на себя часть оплаты звёздного аргентинца. Суть идеи в том, что зарплату Месси возьмут на себя все клубы МЛС, а футболист сам выберет, где ему играть.

Этот план не может не удивлять, ведь платить Месси будут в том числе клубы, которым он будет – наверняка будет – забивать голы. Впрочем, у этих клубов тоже есть интерес, ведь приезд Лионеля в МЛС позволит резко повысить доходы, в том числе доходы с телевизионных прав.

Президент «ПСЖ» получил указание насчёт будущего Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ МЛС трансферы футбола - лето 2023
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