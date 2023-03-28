Статую Месси установят рядом со статуями Марадоны и Пеле

В Аргентине была представлена статуя Лионеля Месси. Её разместят в музее КОНМЕБОЛ рядом со статуями легендарных Диего Марадоны и Пеле, о чём рассказывает портал Goal и другие СМИ.

Также руководители южноамериканского футбола подарили Месси копии трёх трофеев, которые были завоёваны сборной Аргентины за последние годы. Речь идёт о кубке Америки, Финалиссиме и кубке мира.

Напомним, что в декабре в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3. Лионель Месси был признан лучшим игроком мундиаля, проходившего в Катаре.

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