Сборная Бразилии назначит нового тренера до июня

Бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового главного тренера.

В декабре должность покинул Тите, объявивший о своём уходе сразу после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Согласно сведениям UOL Esporte, в сборной Бразилии намерены объявить имя нового рулевого до начала лета. Основным кандидатом остаётся Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал». Соглашение итальянского специалиста со «сливочными» рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее с работой в сборной Бразилии были связаны Луис Энрике, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью и другие именитые наставники.