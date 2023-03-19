Маркиньос пропустит ближайший матч сборной Бразилии

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос не поможет сборной Бразилии в товарищеском поединке против Марокко.

28-летний футболист отсутствовал в недавнем матче «ПСЖ» против «Бреста» из-за травмы. Согласно сведениям Geglobo, в субботу врач бразильской национальной команды связался с представителями парижан: стороны решили, что центрбек в ближайшее время не сможет выйти на поле, так как по-прежнему испытывает болевые ощущения. Встреча сборных Бразилии и Марокко состоится 26 марта.

Маркиньос провёл 35 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, отметившись двумя результативными передачами.