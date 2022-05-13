Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Швейцарии 2021/22

Чалов больше месяца не выходил в стартовом составе «Базеля»

13 Мая 2022 • 12:48 Комментировать
Базель
1:1
Грасcхоппер
окончен

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов уже больше месяца не выходил в стартовом составе швейцарской команды.

Чалов последний раз появлялся на поле в середине второго тайма матча швейцарского чемпионата с «Грассхоппером», но голами или ассистами российский футболист так и не отметился. Последний раз экс-форвард «армейцев» выходил на поле с первых минут третьего апреля. После этого форвард появлялся на поле только на замену.

Напомним, что всего в этом сезоне Фёдор Чалов провёл в швейцарской лиге 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
12:48 · Швейцария
Чалов больше месяца не выходил в стартовом составе «Базеля»
12 Мая
23:46 · Швейцария
«Базель» Чалова сыграл вничью с «Грассхоппером»
04 Мая
20:33 · Швейцария
В Госдуме отреагировали на отсутствие Чалова в заявке на матч «Базель» - «Динамо» Киев
19:53 · Швейцария
Чалов не попал в заявку «Базеля» на благотворительный матч с киевским «Динамо»
01 Мая
19:45 · Швейцария
Чалова снова не выпустили на поле в матче чемпионата Швейцарии
16:59 · Швейцария
Чалов остался в запасе «Базеля» на матч против «Цюриха»
26 Апреля
23:30 · Швейцария
Фёдор Чалов порадовал подписчиков видео милой прогулки с собакой видео
24 Апреля
20:19 · Швейцария
Чалов снова забил за «Базель»
19 Апреля
08:48 · Швейцария
Чалов пропустил 2 из 4 последних матчей «Базеля» 1
04 Марта
13:19 · Швейцария
Первый тренер Чалова высказался об игре Фёдора в «Базеле»
10:13 · Швейцария
ЦСКА поздравил Чалова с первыми голами за «Базель»
08:44 · Швейцария
Чалов лидирует в «Базеле» по нескольким статистическим показателям
00:28 · Швейцария
Чалов сделал дубль в составе «Базеля»
22 Февраля
09:11 · Швейцария
Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдёт в топ-лигу» 1
21 Февраля
18:16 · Швейцария
​«Базель» Чалова уволил тренера после крупной победы официально
Все новости
Рекомендуем