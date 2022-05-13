Чалов больше месяца не выходил в стартовом составе «Базеля»

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов уже больше месяца не выходил в стартовом составе швейцарской команды.

Чалов последний раз появлялся на поле в середине второго тайма матча швейцарского чемпионата с «Грассхоппером», но голами или ассистами российский футболист так и не отметился. Последний раз экс-форвард «армейцев» выходил на поле с первых минут третьего апреля. После этого форвард появлялся на поле только на замену.

Напомним, что всего в этом сезоне Фёдор Чалов провёл в швейцарской лиге 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.