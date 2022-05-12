«Базель» Чалова сыграл вничью с «Грассхоппером»

В матче 34-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» на своём поле сыграл вничью с «Грассхоппером» (1:1).

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Во втором тайме нападающий Брайан Риаскос вывел гостей вперёд на 51-й минуте. В конце встречи форвард Себастьяно Эспозито сравнял счёт.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 62-й минуте, но результативными действиями не отметился

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 12 матчах ха «Базель», в которых отметился 4 голами и отдал голевую передачу.

«Красно-синие» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков. На первом месте идёт «Цюрих», набрав 76 очков.