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«Базель» Чалова сыграл вничью с «Грассхоппером»

12 Мая 2022 • 23:46 Комментировать
Базель
1:1
Грасcхоппер
окончен

В матче 34-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» на своём поле сыграл вничью с «Грассхоппером» (1:1).

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Во втором тайме нападающий Брайан Риаскос вывел гостей вперёд на 51-й минуте. В конце встречи форвард Себастьяно Эспозито сравнял счёт.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 62-й минуте, но результативными действиями не отметился

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 12 матчах ха «Базель», в которых отметился 4 голами и отдал голевую передачу.

«Красно-синие» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков. На первом месте идёт «Цюрих», набрав 76 очков.

Протокол игры  
Базель 1:1Грасcхоппер
  51'Риаскос Брайан (0:1)
(1:1) Эспозито Себастьяно84'   
Линднер ХайнцЛопес СерхиоПельмар Анди   41'Павлович СтрахиняКаттербах Ноа  87' (Петретта Рауль (  87') Джака Таулант  62' (Чалов Фёдор (  62') Фрай ФабианБургер Ваутер  80' (Касами Пайтим (  80') Ндой ДанСалаи Адам  61' (Фернандеш Желсон II (  61') Эспозито Себастьяно
Запасные: Хайдари АльбианГебхардт ФеликсДжига НассерЧипперфилд ЛиамМалес Дариан
Морейра Андре   90'Allan ArigoniЛоосли НоаСеко АюмуБолла Бендегуз   8'Кавабэ ХаяоАбраши Амир  74' (Герц Кристиан (  74'   75'   77') Dominik Schmid2Giotto Morandi  80' (Жордау Бруну (  80') Сене Кали  65' (Francis Momoh (  65') Риаскос Брайан   59'  65' (Леняни Эрмир (  65')
Запасные: Да Силва НунуMateo MaticБонатини ЛеонардоСантуш АндреЛи Лэй
12 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Чемпионат Швейцарии Грассхоппер Фёдор Чалов
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