«Базель» Чалова сыграл вничью с «Грассхоппером»

В матче 34-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» на своём поле сыграл вничью с «Грассхоппером» (1:1).
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Во втором тайме нападающий Брайан Риаскос вывел гостей вперёд на 51-й минуте. В конце встречи форвард Себастьяно Эспозито сравнял счёт.
Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 62-й минуте, но результативными действиями не отметился
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 12 матчах ха «Базель», в которых отметился 4 голами и отдал голевую передачу.
«Красно-синие» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков. На первом месте идёт «Цюрих», набрав 76 очков.
Протокол игры
|51'Риаскос Брайан (0:1)
|(1:1) Эспозито Себастьяно84'
Линднер Хайнц•Лопес Серхио•Пельмар Анди • 41'Павлович Страхиня•Каттербах Ноа 87' (Петретта Рауль ( 87') •Джака Таулант 62' (Чалов Фёдор ( 62') •Фрай Фабиан•Бургер Ваутер 80' (Касами Пайтим ( 80') •Ндой Дан•Салаи Адам 61' (Фернандеш Желсон II ( 61') •Эспозито Себастьяно
Морейра Андре • 90'Allan Arigoni•Лоосли Ноа•Секо Аюму•Болла Бендегуз • 8'Кавабэ Хаяо•Абраши Амир 74' (Герц Кристиан ( 74' 75' ) • 77'Dominik Schmid2•Giotto Morandi 80' (Жордау Бруну ( 80') •Сене Кали 65' (Francis Momoh ( 65') •Риаскос Брайан 59' 65' (Леняни Эрмир ( 65')
12 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".