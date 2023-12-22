«Аль-Ахли» выиграл матч за третье место на клубном чемпионате мира

«Урава Ред» и «Аль-Ахли» провели драматичный матч за третье место на клубном чемпионате мира по футболу. В середине первого тайма египтяне добились задела в два гола после ударов Яссера эль-Ханафи и Перси Тау, а соперник отыграл один мяч перед перерывом, когда отличился Хосе Канте. Александр Шольц сравнял счет с пенальти, но довольно быстро «Аль-Ахли» снова вел благодаря автоголу. Али Маалул мог ставить точку, но не забил 11-метровый. Однако он исправился с игры перед финальным свистком - 2:4.

В финальном матче в 21:00 встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе».