Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

«Аль-Ахли» выиграл матч за третье место на клубном чемпионате мира

22 Декабря 2023 • 19:39 Комментировать
Урава Ред
2:4
Аль-Ахли Каир
окончен

«Урава Ред» и «Аль-Ахли» провели драматичный матч за третье место на клубном чемпионате мира по футболу. В середине первого тайма египтяне добились задела в два гола после ударов Яссера эль-Ханафи и Перси Тау, а соперник отыграл один мяч перед перерывом, когда отличился Хосе Канте. Александр Шольц сравнял счет с пенальти, но довольно быстро «Аль-Ахли» снова вел благодаря автоголу. Али Маалул мог ставить точку, но не забил 11-метровый. Однако он исправился с игры перед финальным свистком - 2:4.

В финальном матче в 21:00 встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Каир Урава Ред

Новости по матчу

20 Декабря
12:41
​Прогноз и ставка на фору на матч Урава Ред – Аль-Ахли Каир Клубного чемпионата мира – 22 декабря 2023
10 Декабря
15:21
​Представлен мяч клубного чемпионата мира
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Урава Ред Урава Ред
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
2
4
Видео
22.12.23 в 21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Флуминенсе Флуминенсе
1.39 5.20 8.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
20:12 · Клубный чемпионат мира 2017
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира
19:39 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» выиграл матч за третье место на клубном чемпионате мира
14:14 · Клубный чемпионат мира 2017
​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»
03:14 · Бразилия
Марсело не боится «Манчестер Сити»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
00:45 · Клубный чемпионат мира 2017
Уокер: «Марсело по-прежнему очень хорош»
00:32 · Клубный чемпионат мира 2017
Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»
21 Декабря
21:10 · Клубный чемпионат мира 2017
​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»
19:24 · Клубный чемпионат мира 2017
​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»
19:19 · Клубный чемпионат мира 2017
​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»
20 Декабря
21:54 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»
10:40 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри оценил победу «Манчестер Сити» над «Уравой»
01:50 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри: «Нунес – отличный игрок, он должен обрести уверенность»
01:20 · Международный кубок чемпионов
Венгер прокомментировал изменения в формате клубного чемпионата мира
01:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Холанна
Все новости
Рекомендуем