​Результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира. В предварительном раунде пересекутся «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет против «Аль-Ахли» (Египет). Во втором четвертьфинале сразятся «Леон» (Мексика) и «Урава Редс» (Япония).

Пары полуфиналистов пока выглядят так:

Победитель Кубка Либертадорес – «Аль-Иттихад»/ «Окленд Сити» - «Аль-Ахли»;

«Леон» / «Урава Редс» - «Манчестер Сити».

Клубный чемпионат мира пройдёт с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что в прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский «Реал».

Клубный чемпионат мира расширяется: кто будет играть, когда и где пройдёт