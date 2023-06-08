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США. МЛС

Эффект Месси: «Интер Майами» продолжает набирать подписчиков

08 Июня 2023 • 17:28 Комментировать

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами», и теперь за этим клубом будут следить миллионы фанатов. Если раньше в одной из социальных сетей на «Интер Майами» было подписано чуть более одного миллиона человек, то теперь число подписчиков перевалило за 5,3 миллиона. На этот факт обращает внимание Front Office Sports.

Напомним, что о подписании контракта с Месси «Интер Майами» объявил в среду вечером. Команда сейчас занимает последнее место в восточной конференции МЛС.

Добавим, что на протяжении двух предыдущих сезонов Лионель Месси выступал во Франции за «ПСЖ».

В «Интер Майами» объявили игровой номер Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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