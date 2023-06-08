В «Интер Майами» объявили игровой номер Месси

Стало известно, под каким номером звёздный Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами». Хорхе Мас, один из владельцев клуба МЛС, опубликовал в социальных сетях фотографию, которая всё раскрывает. На фото видно футболку с номером «10» и, очевидно, фамилией Месси (часть фото затемнена, и видно только три последние буквы – «сси»).

Отметим, что для Месси «Интер Майами» не пришлось ни у кого отбирать «десятку». Этот номер был свободен большее полугода после того, как из клуба ушёл другой представитель Аргентины - нападающий Гонсало Игуаин.

Напомним, что «Интер Майами» занимает последнее место в восточной конференции МЛС.

Когда Месси проведёт ближайший матч за новый клуб в чемпионате

Новый клуб Месси похож на самарские «Крылья Советов»