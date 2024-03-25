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Неймар лишь девятый: назван лучший бразильский нападающий в истории

25 Марта 2024 • 12:33 Комментировать

Портал FourFourTwo представил на суд общественности свой новый рейтинг. В этот раз журналисты составили список из десяти лучших бразильских нападающих в истории.

Первое место в нем занял легендарный форвард Пеле, которого называют «Королём футбола». На второй позиции находится бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо. Третью строчку занял экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо.

В десятку лучших бразильских нападающих в истории также попали: Гарринча, Ривалдо, Диди, Ромарио, Жаирзиньо, Неймар, Леонидас.

Пеле, Роналдо или Роналдиньо: назван лучший бразилец в истории футбола

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