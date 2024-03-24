Пеле, Роналдо или Роналдиньо: назван лучший бразилец в истории футбола

Аналитики портала FourFourTwo представили новый рейтинг. На этот раз был составлен топ лучших бразильских футболистов в истории. Первое место в нем занял легендарный нападающий Пеле, которого прозвали «Королём футбола».

На второй позиции рейтинга расположился бывший нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роналдо. Тройку лучших замкнул еще один известный в прошлом форвард Гарринча.

В топ-10 лучших также были включены: Роналдиньо, Ромарио, Ривалдо, Зико, Сократес, Жаирзиньо и Кака.

Стоит отметить, что в десятке не нашлось места звездному нападающему Неймару.