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Пеле, Роналдо или Роналдиньо: назван лучший бразилец в истории футбола

24 Марта 2024 • 13:29 Комментировать

Аналитики портала FourFourTwo представили новый рейтинг. На этот раз был составлен топ лучших бразильских футболистов в истории. Первое место в нем занял легендарный нападающий Пеле, которого прозвали «Королём футбола».

На второй позиции рейтинга расположился бывший нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роналдо. Тройку лучших замкнул еще один известный в прошлом форвард Гарринча.

В топ-10 лучших также были включены: Роналдиньо, Ромарио, Ривалдо, Зико, Сократес, Жаирзиньо и Кака.

Стоит отметить, что в десятке не нашлось места звездному нападающему Неймару.

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Роналдо Роналдиньо Пеле Гарринча Ромарио ещё теги
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