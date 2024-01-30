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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар ответил хейтерам по поводу своего лишнего веса видео

30 Января 2024 • 21:00 Комментировать (2)

Бразильский игрок атаки «Аль-Хиляля» Неймар ответил всем, кто полагает, что он растолстел. На видео он задрал майку и показал живот, который явно не соответствует недавно появившимся в сети кадрам.

Напомним, ранее Неймара запечатлели на вечеринке в честь дня рождения бывшего бразильского футболиста Ромарио. На фото футболист, которому 31 год, выглядел неприлично растолстевшим.

Без футбола, Неймар, отметим, уже несколько месяцев – он лечится от травмы связок колена. В этом сезоне за свой новый клуб, «Аль-Хиляль» знаменитый бразилец сыграл всего три раза. На Ближний Восток Неймар перебрался летом 2023 года.

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
30 Января 2024 в 21:29
ай дундук кубики в каропке в садике тибя ждуть.. а ента он просто бандаж-муляж забыл напялиць.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
30 Января 2024 в 21:15
Где кубики?.. Хе..
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