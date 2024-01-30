Бразильский игрок атаки «Аль-Хиляля» Неймар ответил всем, кто полагает, что он растолстел. На видео он задрал майку и показал живот, который явно не соответствует недавно появившимся в сети кадрам.

Напомним, ранее Неймара запечатлели на вечеринке в честь дня рождения бывшего бразильского футболиста Ромарио. На фото футболист, которому 31 год, выглядел неприлично растолстевшим.

Без футбола, Неймар, отметим, уже несколько месяцев – он лечится от травмы связок колена. В этом сезоне за свой новый клуб, «Аль-Хиляль» знаменитый бразилец сыграл всего три раза. На Ближний Восток Неймар перебрался летом 2023 года.