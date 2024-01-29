Звездный бразильский форвард Неймар, который является игроком саудовского «Аль-Хиляля», побывал на вечеринке в честь дня рождения Ромарио. Это произошло в прошедшие выходные.

На фотографиях с мероприятия нападающий выглядел сильно растолстевшим. Напомним, что Неймар получил травму крестообразных связок колена и выбыл до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 31-летний форвард провел всего три поединка и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что Неймар перебрался на Ближний Восток летом прошлого года. Предыдущим его клубом был французский «ПСЖ».