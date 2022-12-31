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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес стал игроком бразильского «Гремио» официально

31 Декабря 2022 • 20:46 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что уругвайский нападающий Луис Суарес собирается продолжить карьеру в «Гремио», и сейчас это можно назвать официальной информацией - уругваец продолжит карьеру в Бразилии после того, как закончился его контракт с уругвайским «Насьоналем».

Подробности соглашения не сообщаются, за исключением сроков - два года. Напомним, что ранее Луис Суарес выступал в таких европейских клубах, как нидерландские «Гронинген»  и «Аякс», испанские «Барселона» и «Атлетико», а также, конечно же, в составе «Ливерпуля». 24 января наступающего года Луису Суаресу исполнятся 36 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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