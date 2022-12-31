Мы уже сообщали о том, что уругвайский нападающий Луис Суарес собирается продолжить карьеру в «Гремио», и сейчас это можно назвать официальной информацией - уругваец продолжит карьеру в Бразилии после того, как закончился его контракт с уругвайским «Насьоналем».

Подробности соглашения не сообщаются, за исключением сроков - два года. Напомним, что ранее Луис Суарес выступал в таких европейских клубах, как нидерландские «Гронинген» и «Аякс», испанские «Барселона» и «Атлетико», а также, конечно же, в составе «Ливерпуля». 24 января наступающего года Луису Суаресу исполнятся 36 лет.