Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес подпишет трудовой договор с «Гремио». По сведениям Goal, 35-летний уругваец согласовал контракт с бразильским клубом. Отмечается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на два года.

Ранее нападающий покинул аргентинский «Насьональ», за который выступал последние полгода. В текущем сезоне Суарес принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Трансферная стоимость бывшего форварда «Ливерпуля», «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» оценивается в четыре миллиона евро.