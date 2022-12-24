Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес перейдёт в «Гремио» слухи

24 Декабря 2022 • 17:43 Комментировать

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес подпишет трудовой договор с «Гремио». По сведениям Goal, 35-летний уругваец согласовал контракт с бразильским клубом. Отмечается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на два года.

Ранее нападающий покинул аргентинский «Насьональ», за который выступал последние полгода. В текущем сезоне Суарес принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Трансферная стоимость бывшего форварда «Ливерпуля», «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» оценивается в четыре миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
17:43 · Бразилия
Суарес перейдёт в «Гремио» слухи
16:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите ограблен в Рио-де-Жанейро
23 Декабря
22:53 · Бразилия
Бах: «Пеле, наши мысли с вами»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Легионеров отпугивает то, что мы нигде не участвуем»
22 Декабря
16:52 · Бразилия
​Суарес получил два предложения и думает
16:44 · Россия. Премьер-лига
Канунников поделился воспоминаниями о тренировках с Халком и Витселем
16:27 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о возможном подписании игрока «Коринтианса»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Думаю, у Мурило получится в «Атлетико»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» Мурило заинтересовал «Атлетико»
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит 20 миллионов евро за игрока «Васко да Гама»
07:49 · Бразилия
Состояние Пеле ухудшилось
00:34 · Бразилия
​Семья Пеле проведёт Рождество в больнице
21 Декабря
16:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Клаудиньо стоит намного больше, чем 15 млн евро»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо помог своему родному городу в Бразилии
20 Декабря
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможный уход Клаудиньо в «Палмейрас» 1
Все новости
Рекомендуем