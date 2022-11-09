Эндрик: «У меня нет предпочтений ни к одной команде»

16-летний футболист «Палмейраса» Эндрик Фелипе рассказал о влиянии интереса топ-клубов на его игру на поле.

«Очевидно, что я хочу играть в Европе, но в настоящий момент я сосредоточен на «Палмейрасе». Я не обращаю внимания на слухи или новости о скаутах команд, которые приезжают смотреть на меня. У меня нет предпочтений ни к одной команде», – приводит слова чемпиона Бразилии Mundo Deportivo.

Нападающий также выделил список футболистов, игра которых позволяет Эндрику становиться лучше. Он назвал Карима Бензема, Роберта Левандовски, Винисиуса Жуниора и Рафинью Диаса.

В нынешней кампании Серии А 16-летний форвард провёл пять игр в составе коллектива из Сан-Паулу на уровне чемпионата, забив три мяча.

