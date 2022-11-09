Эндрик: «С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения»

Талантливый нападающий «Палмейраса» Эндрик Филипе рассказал о дружбе со звездой «Реала» Винисиусом Жуниором.

«С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения. Думаю, что он покорит весь мир на ЧМ-2022 и будет одним из лучших. Он составит необыкновенный дуэт с Неймаром», – приводит слова 16-летнего форварда издание Mundo Deportivo.

Молодой футболист отметил, что никогда не думал, что будет дружить с Винисиусом, чью игру он наблюдал только по телевизору, а также выразил надежду на долгую дружбу с игроком «королевского клуба».

Отметим, что Эндрик может стать одноклубником Винисиуса, поскольку «Реал» считается одним из фаворитов в борьбе за подписание таланта из «Палмейраса».

