Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик: «Мечтаю выступать в Европе»

09 Ноября 2022 • 21:24 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
...
Америка Минейро
Через 5 ч. 29 мин.

Бразильский 16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик высказался по поводу потенциального переезда в Европу.

«Конечно же я мечтаю выступать в Европе, однако сейчас все мои мысли – о «Палмейрасе». Я не слежу за слухами и новостями о скаутах клубов, приезжающих смотреть мою игру. Я не имею каких-либо предпочтений ни к одной команде», - цитирует Эндрика Mundo Deportivo.

Молодой футболист дебютировал за главную команду «Палмейрас» шестого октября нынешнего года. В конце прошлого месяца впервые в профессиональной карьере сумел поразить ворота соперника. Является самым молодым автором гола в клубной истории.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Европа Эндрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ АМЕРИКА МИНЕЙРО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.22 в 01:00
Флуминенсе Флуминенсе
Гойяс Гойяс
1.40 4.70 7.60
Видео
10.11.22 в 01:00
Аваи Аваи
Сеара Сеара
3.65 3.30 2.07
Видео
10.11.22 в 01:00
Коритиба Парана Коритиба Парана
Коринтианс Коринтианс
2.80 3.00 2.70
Видео
10.11.22 в 02:30
Форталеза Форталеза
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
1.86 3.45 4.30
Видео
10.11.22 в 03:30
Жувентуде Жувентуде
Фламенго Фламенго
5.40 4.00 1.60
Видео
10.11.22 в 03:30
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Америка Минейро Америка Минейро
1.39 4.90 7.40
Видео
10.11.22 в 03:30
Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
21:24 · Бразилия
Эндрик: «Мечтаю выступать в Европе»
21:04 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения»
20:45 · Бразилия
Эндрик: «У меня нет предпочтений ни к одной команде»
19:19 · Бразилия
​Агент Балотелли допускает трансфер игрока во «Фламенго»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
07 Ноября
07:32 · Россия. Премьер-лига
Ари рассказал, если у него предложения из РПЛ
05 Ноября
18:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Айртон не был хорошим защитником»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока во «Фламенго»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предположил, что Айртон ненавидит «Спартак»
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»
06:15 · Франция. Лига 1
Новый президент Бразилии пообещал проблемы Неймару
04 Ноября
22:27 · Испания. Ла Лига
«Мне всё равно» – Эндрик холодно высказался об интересе «Реала» и других европейских грандов
03:04 · Испания. Ла Лига
Покупка 16-летнего вундеркинда обойдётся «Реалу» в 60 млн евро слухи
03 Ноября
20:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует оформить трансфер восходящей звезды из Бразилии уже в ближайшие дни
12:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Реала» и «Манчестер Сити» просматривали игру Эндрика
Все новости
Рекомендуем