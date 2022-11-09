Эндрик: «Мечтаю выступать в Европе»

Бразильский 16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик высказался по поводу потенциального переезда в Европу.

«Конечно же я мечтаю выступать в Европе, однако сейчас все мои мысли – о «Палмейрасе». Я не слежу за слухами и новостями о скаутах клубов, приезжающих смотреть мою игру. Я не имею каких-либо предпочтений ни к одной команде», - цитирует Эндрика Mundo Deportivo.

Молодой футболист дебютировал за главную команду «Палмейрас» шестого октября нынешнего года. В конце прошлого месяца впервые в профессиональной карьере сумел поразить ворота соперника. Является самым молодым автором гола в клубной истории.