​Тевес продлит контракт в первый день зимы

Карлос Тевес продлит контракт с «Индепендьенте». Как сообщает в социальных сетях журналист Нельсон Лафит, 39-летний специалист поставит подписи под новым трудовым соглашением уже в пятницу, то есть в первый день зимы. Новый контракт Тевеса будет рассчитан до конца 2026 календарного года.

Тевес стал главным тренером «Индепендьенте» в августе. С тех пор команда провела 14 матчей, в которых отпраздновала шесть побед при пяти ничьих и трёх поражениях.

Карлос Тевес известен в футбольном мире по выступлению за многие топ-клубы, в частности за «Манчестер Юнайтед».