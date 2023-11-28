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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Тевес продлит контракт в первый день зимы

28 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать

Карлос Тевес продлит контракт с «Индепендьенте». Как сообщает в социальных сетях журналист Нельсон Лафит, 39-летний специалист поставит подписи под новым трудовым соглашением уже в пятницу, то есть в первый день зимы. Новый контракт Тевеса будет рассчитан до конца 2026 календарного года.

Тевес стал главным тренером «Индепендьенте» в августе. С тех пор команда провела 14 матчей, в которых отпраздновала шесть побед при пяти ничьих и трёх поражениях.

Карлос Тевес известен в футбольном мире по выступлению за многие топ-клубы, в частности за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
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