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Ди Мария определился с предпочтительными вариантами продолжения карьеры

02 Апреля 2024 • 04:04 Комментировать
Бенфика
...
Спортинг Л
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Через 17 ч. 14 мин.

Вингер «Бенфики» Анхель ди Мария не планирует возвращаться на родину.

Действующий контракт аргентинца истекает по окончании сезона, и 36-летний игрок, по слухам, собирался перебраться в «Росарио Сентраль», в котором начинал карьеру. Согласно информации Geglobo, ди Мария пока не намерен возвращаться в свой родной клуб. Чемпион мира предпочитает продлить контракт с «Бенфикой», также ему интересны варианты с переходом в чемпионат Саудовской Аравии или МЛС.

Анхель ди Мария перебрался в «Бенфику» летом прошлого года из «Ювентуса» на правах свободного агента. В активе футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 40 поединках за лиссабонцев в текущей кампании.

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Бенфика Анхель Ди Мария Росарио Сентраль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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