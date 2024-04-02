Ди Мария определился с предпочтительными вариантами продолжения карьеры

Вингер «Бенфики» Анхель ди Мария не планирует возвращаться на родину.

Действующий контракт аргентинца истекает по окончании сезона, и 36-летний игрок, по слухам, собирался перебраться в «Росарио Сентраль», в котором начинал карьеру. Согласно информации Geglobo, ди Мария пока не намерен возвращаться в свой родной клуб. Чемпион мира предпочитает продлить контракт с «Бенфикой», также ему интересны варианты с переходом в чемпионат Саудовской Аравии или МЛС.

Анхель ди Мария перебрался в «Бенфику» летом прошлого года из «Ювентуса» на правах свободного агента. В активе футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 40 поединках за лиссабонцев в текущей кампании.