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​Лаутаро Мартинес вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

28 Марта 2024 • 08:00 Комментировать

Лаутаро Мартинес забил гол и его команда, сборная Аргентины, сумела обыграть команду Коста-Рики со счетом 3:1. Забитый мяч позволил Лаутаро войти в десятку лучших бомбардиров за всю историю национальной команды, он стал 22-м в его карьере и Лаутаро сравнялся с Леопольдо Лук - одним из героев команды конца 70-х годов прошлого столетия, впервые выигравшей чемпионат мира для Аргентины.

Лидирует в топе лучших бомбардиров Лионель Месси (а кто ж еще?) со 106-ю голами, второе место занимает Габриэль Батистута - 54 гола. Замыкает тройку лучших Серхио Агуэро - 42 гола. У Диего Марадоны 34 гола, и он занимает в этой классификации пятое место.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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