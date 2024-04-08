Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 16-летнего атакующего хавбека заинтересован французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что за Мастантуоно следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси».

В 2024 году футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.