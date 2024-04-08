Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» следит за талантом «Ривер Плейт» слухи

08 Апреля 2024 • 20:12 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
21.04 22:00

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 16-летнего атакующего хавбека заинтересован французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что за Мастантуоно следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси».

В 2024 году футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2024 Франко Мастантуоно ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ ЛИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
20:12 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» следит за талантом «Ривер Плейт» слухи
18:24 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой признался, что Кузяев зовёт его в «Гавр»
18:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили успехи Кузяева в изучении французского языка
15:36 · Франция. Лига 1
Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»
11:50 · Франция. Лига 1
Мбаппе может сыграть центрального нападающего в матче с «Барселоной»
08:47 · Франция. Лига 1
Асенсио: «ПСЖ» хочет выиграть всё»
04:26 · Франция. Лига 1
​Гамейро сыграл свой 300-й матч в Лиге 1
07 Апреля
23:48 · Франция. Лига 1
«Лион» неожиданно перевернул игру с «Нантом»
18:09 · Франция. Лига 1
Мбаппе спорил с Энрике после матча
18:01 · Франция. Лига 1
Победой над «Лорьяном» «Монпелье» разбавил «сухую» эпидемию
17:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:05 · Франция. Лига 1
Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Ренном»
15:56 · Франция. Лига 1
«Брест» пропустил 3 мяча от «Меца», но всё равно победил
14:37 · Франция. Лига 1
«Это неуважение»: Президент «Гавра» пожаловался на «ПСЖ» в Лигу 1
09:30 · Франция. Лига 1
Маркиньос решил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Все новости
Рекомендуем