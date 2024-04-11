Паредес рассказал, в каком клубе хочет поработать де Росси после «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес раскрыл планы главного тренера своей команды Даниэле де Росси.

Итальянский экс-хавбек исполнил свою мечту, возглавив «волков» в январе, однако, по словам Паредеса, специалист также хотел бы попробовать силы ещё в одном клубе.

«Ещё до своего назначения Де Росси говорил мне, что его мечта – возглавить «Рому», а затем вместе со мной поработать в «Боке». Он смотрит все матчи команды.

Он был счастлив, когда играл там. В то время мы много общались, и он по-хорошему сошёл с ума. Но всегда непросто адаптироваться, когда отправляешься на другой континент», – поведал в интервью TyC Sports Паредес.

Напомним, Даниэле де Росси выступал за «Бока Хуниорс» с 2019 по 2020 год, после чего завершил карьеру игрока.