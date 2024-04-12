«Бока Хуниорс» продлит экс-вратаря «Манчестер Юнайтед»

37-летний аргентинский голкипер Серхио Ромеро продолжит свои выступления за «Бока Хуниорс». Как сообщил инсайдер Николо Скира посредством социальных сетей, опытный вратарь близок к подписанию нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до конца декабря 2025 года.

Напомним, что Серхио защищает цвета аргентинского гранда с лета 2022-го. В прошлом сезоне Ромеро принял участие в 49 встречах, в которых пропустил 43 мяча. В 20 матчах вратарь сохранил свои владения на замке.

За национальную сборную Аргентины голкипер провел 96 матчей и пропустил 69 мячей.