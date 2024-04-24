Бывший нападающий сборной Аргентины Тевес был госпитализирован

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес, занимающий сейчас пост главного тренера «Индепендьенте», был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом сообщили в аргентинском клубе.

Отмечается, что результаты обследования 40-летнего тренера были удовлетворительны. Сегодня Тевес должен будет пройти дополнительное обследование уже в другой клинике.

Напомним, в период своей игровой карьеры Тевес выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Нападающий является трёхкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Италии.