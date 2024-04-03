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«Реал» не может согласовать стоимость трансфера аргентинского вундеркинда

03 Апреля 2024 • 02:46 Комментировать
Ривер Плейт
...
Росарио Сентраль
08.04 03:00

Мадридский «Реал» и «Ривер Плейт» пока не договорились об условиях трансфера полузащитника Франко Мастантуоно.

«Королевский клуб» считается одним из главных претендентов на 16-летнего футболиста, который также интересен «Барселоне». По информации Diario Ole, «Ривер Плейт» отказывается снижать запрос по Мастантуоно: аргентинский гранд расстанется с восходящей звездой лишь в случае активации пункта отступных в размере 45 млн евро, на что «Реал» пока не решился.

Франко Мастантуоно провёл десять матчей за первую команду «Ривер Плейт», отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного аргентинца в 4 млн евро.

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Реал Мадрид Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2024 Франко Мастантуоно ещё теги

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