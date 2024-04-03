«Реал» не может согласовать стоимость трансфера аргентинского вундеркинда

Мадридский «Реал» и «Ривер Плейт» пока не договорились об условиях трансфера полузащитника Франко Мастантуоно.

«Королевский клуб» считается одним из главных претендентов на 16-летнего футболиста, который также интересен «Барселоне». По информации Diario Ole, «Ривер Плейт» отказывается снижать запрос по Мастантуоно: аргентинский гранд расстанется с восходящей звездой лишь в случае активации пункта отступных в размере 45 млн евро, на что «Реал» пока не решился.

Франко Мастантуоно провёл десять матчей за первую команду «Ривер Плейт», отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного аргентинца в 4 млн евро.