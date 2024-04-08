У Алексиса Санчеса появился новый вариант продолжения карьеры

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может переехать в Аргентину.

35-летний футболист вряд ли продлит действующий контракт с «нерадзурри», истекающий в июне. По сведениям La Gazzetta dello Sport, в подписании чилийца заинтересовался «Ривер Плейт». Аргентинский клуб хотел бы подписать форварда на правах свободного агента.

Алексис Санчес принял участие в 27 матчах «Интера» в текущей кампании, записав на свой счёт четыре забитых гола и три результативные передачи. Игрок вышел в старте лишь в восьми матчах команды Симоне Индзаги – именно отсутствие регулярной практики, как ожидается, и станет причиной ухода нападающего.