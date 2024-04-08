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У Алексиса Санчеса появился новый вариант продолжения карьеры

08 Апреля 2024 • 02:55 Комментировать
Ривер Плейт
0:1
Росарио Сентраль
1 1.19 X 5.90 2 14.00
1-й тайм

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может переехать в Аргентину.

35-летний футболист вряд ли продлит действующий контракт с «нерадзурри», истекающий в июне. По сведениям La Gazzetta dello Sport, в подписании чилийца заинтересовался «Ривер Плейт». Аргентинский клуб хотел бы подписать форварда на правах свободного агента.

Алексис Санчес принял участие в 27 матчах «Интера» в текущей кампании, записав на свой счёт четыре забитых гола и три результативные передачи. Игрок вышел в старте лишь в восьми матчах команды Симоне Индзаги – именно отсутствие регулярной практики, как ожидается, и станет причиной ухода нападающего.

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