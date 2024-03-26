Лаутаро Мартинес: «Скалони - человек, который всегда хочет сделать больше остальных»

Ставший чемпионом мира в составе аргентинской сборной Лаутаро Мартинес рассказал о том, какую роль в этом сыграл наставник национальной команды Лионель Скалони. Лаутаро выразил удивление слухами о том, что Скалони собирается покинуть сборную, причем решение принял именно после триумфального чемпионата мира в конце 2022 года.

- Я не знаю об этом, но мы все знаем что этот человек всегда хочет сделать больше, чем другие. Он поощряет конкуренцию сред игроков, и так мы подарили всей нашей стране счастье. Вот что он сказал нам тогда, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.