​Агуэро станет отцом и уже выбирает имя для дочери

Серхио Агуэро и его супруга София Кальцетти ждут ребенка - и уже известно, что это будет девочка. А потому сейчас пара занята поисками подобающего имени для нее. Весьма вероятно, что ее назовут Оливия.

Напомним, что Агуэро уже является отцом 15-летнего Бенжамина - это плод его былой любви с дочерью Диего Марадоны, Джанинны - с ней он расстался в 2012 году. Свою игровую карьеру Агуэро закончил в конце 2021 года в качестве футболиста «Барселоны», за которую он успел провести всего-то четыре матча. Сейчас Агуэро является одним из лидеров проекта Kings League вместе с Херардом Пике.