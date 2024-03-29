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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Агуэро станет отцом и уже выбирает имя для дочери

29 Марта 2024 • 09:25 Комментировать

Серхио Агуэро и его супруга София Кальцетти ждут ребенка - и уже известно, что это будет девочка. А потому сейчас пара занята поисками подобающего имени для нее. Весьма вероятно, что ее назовут Оливия.

Напомним, что Агуэро уже является отцом 15-летнего Бенжамина - это плод его былой любви с дочерью Диего Марадоны, Джанинны - с ней он расстался в 2012 году. Свою игровую карьеру Агуэро закончил в конце 2021 года в качестве футболиста «Барселоны», за которую он успел провести всего-то четыре матча. Сейчас Агуэро является одним из лидеров проекта Kings League вместе с Херардом Пике.


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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
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