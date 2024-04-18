​Ванда Нара записала песню с Мауро Икарди

Эпатажная подруга и супруга аргентинского футболиста Мауро Икарди, Ванда Нара, анонсировала выход новой песни, записанной совместно с нападающим турецкого «Галатасарая». Песня, разумеется, посвящена о любви - большой, страстной и в то же время скандальной, как складывается у Ванды и Мауро. Называется она Amor verdadero.

Это не первая пенся Ванды, которая раньше записывала такие композиции, как Bad Bitch (Сука в переводе на русский), Money (понятно и без перевода) - на неё даже был записан видеоклип, причём Икарди также появляется в нём.

Напомним, что вскоре, в конце мая, пара отметит десятилетие со дня своего брака.