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​Ванда Нара записала песню с Мауро Икарди

18 Апреля 2024 • 00:38 Комментировать

Эпатажная подруга и супруга аргентинского футболиста Мауро Икарди, Ванда Нара, анонсировала выход новой песни, записанной совместно с нападающим турецкого «Галатасарая». Песня, разумеется, посвящена о любви - большой, страстной и в то же время скандальной, как складывается у Ванды и Мауро. Называется она Amor verdadero. 

Это не первая пенся Ванды, которая раньше записывала такие композиции, как Bad Bitch (Сука в переводе на русский), Money (понятно и без перевода) - на неё даже был записан видеоклип, причём Икарди также появляется в нём.

Напомним, что вскоре, в конце мая, пара отметит десятилетие со дня своего брака.


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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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