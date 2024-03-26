​Лаутаро Мартинес готов сыграть за олимпийскую сборную Аргентины

Став чемпионом мира в составе взрослой сборной Аргентины, Лаутаро Мартинес не прочь отхватить и олимпийское золото. Нападающий «Интера» признался, что положительно отреагирует на приглашение от Хавьера Маскерано, готовящего олимпийскую сборную Аргентины:

- Если Маскерано позовет меня, я с удовольствием отзовусь. Я работаю для того, чтобы иметь честь надевать эту футболку. Слышать гимн страны. Если Маскерано читает эти строки, я обращаюсь к нему - я готов, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» уже шесть лет - с 2018 года.