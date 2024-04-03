«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»

Каталонская «Барселона» намерена обойти мадридский «Реал» в гонке за атакующим полузащитником из Аргентины. Речь идёт о 16-летнем Франко Мастантуоно, который очень интересен «королевскому клубу».

По информации от TyC Sports, «сине-гранатовые» действительно хотят перехватить Мастантуоно у «Реала». Мадридский клуб пока не смог согласовать с «Ривер Плейтом» сумму компенсации, чем вполне может воспользоваться «Барселона».

Мастантуоно не отметился ни одним результативным действием в 9 матчах этого розыгрыша чемпионата Аргентины. «Трансфермаркт» оценивает футболиста в 4 миллиона евро, но «Ривер Плейт» требует гораздо больше.