Тевес: «Деньги, заработанные в Китае, позволяют содержать 15 семей»

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес рассказал о том, что уехал поиграть в Китай на закате своей карьеры исключительно для того, чтобы заработать деньжат для своей не очень богатой родни.

- Меня многие критиковали за трансфер в Китай. Но они ничего не знают. Я в тот момент зарабатывал очень много денег. Но я делал это не для себя. Я попросил своего агента найти пятнадцать домов и купить их для моих родственников, чтобы они могли жить в достойных условиях. Я помог пятнадцати семьям, примерно шести десяткам человек. Просто хотел, чтобы новое поколение Тевесов росло в лучших условиях, не в тех, через которые прошел я, - цитирует слова Тевеса Football Tweet.