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Бывший игрок «Зенита» Краневиттер перешёл в «Ривер Плейт» официально

12 Декабря 2022 • 23:09 Комментировать
Сентраль Кордоба Росарио
...
Ривер Плейт
28.01 00:00

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер вернулся на родину. Хавбек стал футболистом «Ривер Плейта».

По информации с официальных ресурсов клуба, футболист подписал контракт на следующие три сезона, перейдя из мексиканского «Монтеррея». Отметим, что опорник является воспитанником команды из столицы Аргентины.

Как сообщает La Pagina Millonaria, аргентинец принял подобное решение из-за семейных обстоятельств.

Матиас выступал за «Ривер Плейт» до 2015 года, став в его составе победителем Кубка Либертадорес. Также в его карьере были такие колллективы, как «Атлетико» и «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Матиас Краневиттер
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