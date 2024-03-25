«Реал» нацелился на молодого аргентинца, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - в гонке

«Реал» нацелен на подписание молодого аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно. Как сообщает на своих страницах Marca, выкупить игрока у клуба «Ривер Плейт» можно за 45 миллионов евро – это прописано в его действующем контракте. Ближайшим летом, в августе, Мастантуоно отпразднует свой 17-й день рождения.

Отмечается, что Франко Мастантуоно также находится на радарах «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Полузащитник провёл девять матчей за юношескую сборную Аргентины в возрастной категории до 17 лет. В этих играх Мастантуоно записал на свой счёт один гол. В 2022 году Мастантуоно вызывали в команду Аргентины в категории до 20 лет, но он на поле не выходил.