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Демичелис - новый тренер «Ривер Плейт»

19 Ноября 2022 • 11:24 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Мартин Демикелис близок к тому, чтобы возглавить аргентинский «Ривер Плейт», и теперь это подтвердилось официально пресс-службой клуба. Контракт подписан до 2025 года.

- Спасибо руководству клуба и фанатам также, они выразили мне свое доверие. А я со своей командой сделаю все, чтобы его оправдать. «Ривер Плейт» должен продолжать свою линию успехов, - заявил Демичелис, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Бавария» и мадридский «Атлетико», а также сыгравший в финальном матче чемпионата мира против Германии и не сдержавший тогда автора победного мяча Марио Гетце. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Демикелис Ривер Плейт
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