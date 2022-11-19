Демичелис - новый тренер «Ривер Плейт»

Мы уже сообщали о том, что Мартин Демикелис близок к тому, чтобы возглавить аргентинский «Ривер Плейт», и теперь это подтвердилось официально пресс-службой клуба. Контракт подписан до 2025 года.

- Спасибо руководству клуба и фанатам также, они выразили мне свое доверие. А я со своей командой сделаю все, чтобы его оправдать. «Ривер Плейт» должен продолжать свою линию успехов, - заявил Демичелис, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Бавария» и мадридский «Атлетико», а также сыгравший в финальном матче чемпионата мира против Германии и не сдержавший тогда автора победного мяча Марио Гетце.